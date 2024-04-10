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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом

Завершился священный месяц Рамазан. Сегодня Орозо айт — праздник разговения — один из главных в исламе. Это время духовного очищения и чистых помыслов, побуждающих каждого к свершению благих поступков, прощению, благотворительности и милосердию.

В этот день мусульмане совершают омовение и надевают лучшую одежду, ходят в мечети или на главные площади своих городов для участия в праздничном Айт намазе. В домах накрывают праздничные столы, приглашают близких, соседей, друзей к себе или идут в гости.

Сегодня принято раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Коллектив 24.kg желает каждой семье благополучия, достатка и взаимопонимания. Пусть сбудутся все светлые помыслы и благие намерения!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291028/
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