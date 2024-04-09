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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 апреля облачно, временами дожди. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 13 часов 8 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.42.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-23.00 — район, ограниченный улицами Михаила Фрунзе, Баялинова, Абдрахманова, Турусбекова, проспектами Манаса и Жибек Жолу. Подробнее

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Асылбек Айдаралиев

Родился 9 апреля 1941-го в Пржевальске Иссык-Кульской области. Известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.

Первым в Киргизии в 1979-1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.

Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.

Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.

Много внимания уделяет политике в области образования и науки.

В 1999-м Асылбеку Айдаралиеву присвоен дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.

В 2000 году избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук, действительный член Национального географического общества США, действительный член Международной академии информатизации.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291016/
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