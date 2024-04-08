В Кыргызстане насчитывается более 26,5 тысячи видов растений и животных. Такие данные приводят в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на то что Кыргызстан небольшая по площади страна (всего 0,13 процента от всей суши на планете), здесь встречается около 2 процентов всех видов растений и более 3 процентов всех видов животных, которые есть на Земле.

«По оценкам экспертов, на территории нашей страны обитает более 26 тысяч 500 видов растений и животных, из которых многие уникальны и встречаются только у нас (эндемика). Однако республика сталкивается с вызовом сохранения этого невероятного разнообразия. Из-за человеческой деятельности многие виды уже исчезли, а другие находятся под угрозой исчезновения, что означает, что их количество постоянно уменьшается. Например, три вида крупных и средних млекопитающих, таких как тигры, красные волки и зубры, уже исчезли», — сообщили в Минприроды.

26 видов птиц находятся под серьезной угрозой исчезновения. Более 150 видов насекомых и свыше 30 других беспозвоночных также сталкиваются с реальной опасностью исчезновения. Два вида беспозвоночных признаны исчезнувшими в нашей стране.

В список исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов для включения в Красную книгу Кыргызской Республики входят 57 видов птиц, 23 вида млекопитающих, 2 вида амфибий, 8 видов рептилий, 7 видов рыб, 18 видов членистоногих, а также 89 видов высших растений и грибов.

«Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора предпринимает конкретные меры для охраны экосистем и обеспечения выживания всех видов, включая уникальные эндемики, которые делают нашу природу такой богатой, а также шаги по увеличению числа охраняемых территорий, разработку программ по восстановлению и охране биоразнообразия. Кроме того, принимает активное участие в международных усилиях по борьбе с изменением климата и сохранению природы», — сообщили в Минприроды.