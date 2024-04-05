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Общество

Ущерб от сильного ветра в Чуйской области превысил 23,5 миллиона сомов

В Чуйской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

По итогам работы комиссий по гражданской защите оценочный ущерб составил 23 миллиона 567 тысяч 335 сомов. 

От сильного ветра пострадали 183 объекта, включая 87 жилых домов, 2 больницы, 39 школ, 16 детских садов, 13 государственных учреждений, высшее учебное заведение, 20 трансформаторных подстанций, складов, бань, магазинов, ЛЭП и еще 5 зданий.

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В ликвидации последствий участвовали сотрудники управления МЧС по Чуйской области. Кроме того, были организованы мобильные группы из сотрудников районных администраций, айыл окмоту и муниципальных предприятий.

Напомним, 28 марта в Бишкеке порывы сильного ветра подняли с земли пыль, снесли несколько крыш, повалили деревья. Из-за обрывов линий временно приостановлено движение всех троллейбусов за исключением маршрутов № 11 и 10. В некоторых районах отключился свет. В столице и регионе был объявлен режим ЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290861/
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