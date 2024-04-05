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Общество

В Бишкеке сняли режим ЧС. Ущерб от сильного ветра превысил 16,7 миллиона сомов

С 4 апреля на территории столицы снят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что 28 марта в Бишкеке скорость ветра достигала 18-26 метров в секунду. Распоряжением мэрии с 28 марта на территории столицы введен режим чрезвычайной ситуации.

«Руководящий состав органов управления Гражданской защиты своевременно оповещен, комиссии по Гражданской защите районов и муниципальные службы мэрии провели усиленную работу по своим направлениям на местах», — сообщили в муниципалитете.

Организованы мобильные группы из числа районных администраций, городских служб и муниципальных предприятий, которые работали в усиленном режиме. На утро 29 марта в столице убрали препятствия на дорогах. Общественный транспорт работал в штатном режиме.

В результате происшествий во время шквального ветра в Бишкеке пострадали 10 человек. Зафиксировано 144 упавших дерева, 13 поврежденных автомобилей.

Повреждена кровля 101 объекта, в том числе 37 социальных, 54 жилых дома и других объекта.

На четырех участках повреждены троллейбусные линии и на 10 участках обнаружены обрывы линий наружного освещения.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с МП «Тазалык» была задействована 31 единица спецтехники и 143 работника, 21 единица спецтехники привлечена с МП «Бишкекзеленстрой». Также для ликвидации привлечены 12 бригад Восточного РЭС, 10 бригад Северного РЭС.

По итогам работы комиссий по гражданской защите районов мэрии Бишкека ориентировочно причиненный ущерб составил 16 миллионов 749 тысяч 923 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290817/
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