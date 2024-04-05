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Общество

Дачный вопрос. Как тысячи кыргызстанцев оказались вне закона

С начала 1960-х годов в Кыргызстане создали более 400 садоводческих товариществ. Дачникам выделяли каменистые участки, непригодные для земледелия.

Почти в каждой области страны есть дачные общества. Они существуют до сих пор, но вне закона.

Уже много лет республиканское добровольное общество садоводов и огородников Кыргызстана борется за то, чтобы жить в правовом русле. Надо для этого совсем немного — принять специальный закон.

Про садовые товарищества забыли

Постановления о создании садоводческих обществ в Кыргызстане принимали с 1981 по 1990-е годы. В итоге они появились практически в каждой области. На сегодня в Кыргызстане более 400 садовых товариществ, около 70 процентов из них в Чуйской области.

Всего в Чуйской области зарегистрированы 298 садово-дачных товариществ, но почти все они существуют полулегально.

«После развала Союза нас будто вычеркнули из жизни. В 1999 году приняли новый Земельный кодекс. Я считаю, что там просто некорректное было решение по садоводческим хозяйствам. Вышло так, что в стране есть общественные садоводческие объединения и садово-дачные кооперативы, но нет садоводческих товариществ», — рассказывает председатель республиканского добровольного общества садоводов и огородников Кыргызстана Ольга Иващиненко.

Фактически вышло так, что товарищества существуют, а вот по документам их как бы и нет. Они не могут работать в правовом поле, решать свои проблемы. Поддерживать инфраструктуру обществ в таких условиях тоже крайне сложно.

Регистрации нет и не будет?

«Мы очень хотим быть в правовом поле. Нас нет в реестре Минюста, потому что мы не зарегистрированы в Нацстаткоме. Но кто нам сказал, что это нужно сделать? Мы все были зарегистрированы в исполкомах районных советов, уставы там есть. Нас никто не отменял законом. Земли дачного общества, Госрегистр при инвентаризации показывает как земли дачных товариществ», — рассказывает Ольга Иващиненко.

Налоговая служба фактически не признает дачников, требует получить ИНН. А для этого нужно пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции. Но там отказываются это делать.

«Наша деятельность не отражена ни в одной общественно-правовой форме. Они нас отправляют в общественное объединение. Это некоммерческая структура, но нам это не подходит. Нам предлагают только пройти регистрацию как новое юридическое лицо, которое создано учредителями. Но это нарушение закона», — рассказывает председатель общества садоводов и огородников.

Прецеденты по перерегистрации садовых товариществ в стране есть. Но на их основе чиновники не собираются проводить такую же работу для остальных дачников.

«Для чего юридическое лицо создается на территории садоводческого хозяйства? Для управления и обеспечения жизнедеятельности нашей инфраструктуры и поведения на данной территории, определенных законом. У нас дачные земли для коллективного садоводства. Это целевое использование земли. Нарушать его мы не имеем права», — говорит Ольга Иващиненко.

Но сейчас контролирующих органов нет. Никто не следит за тем, как дачники ведут себя на отведенной земле. Соблюдать порядок пытаются председатели обществ, но без четкой правовой основы с каждым годом делать это все тяжелее.

Единственный выход — закон

Проблемы со статусом дачников — это сложности не только Кыргызстана. С похожими историями сталкивались все страны бывшего СССР. В 1996 году Россия приняла закон, в котором определялись разные правовые формы для дачников. Это привело к коллапсам. В итоге они приняли новый закон в 2016 году. Сейчас в РФ действует только одна правовая форма — садоводческое товарищество.

Мы просим: примите хоть какой-то правительственный документ, чтобы определить наш статус.

Ольга Иващиненко

«У нас юридическое лицо, основанное на членстве. Если ты имеешь дачный участок, то не получишь доступа к инфраструктуре, не будучи членом товарищества. Но люди покупают участки, не вступают в общество и просто держат участки как недвижимость, за которую ты потом получишь деньги. Как с этим бороться? У таких людей землю нужно забирать и отдавать другим. Все председатели солидарны, что нужно сначала брать в правлении общества справку о неимении задолженности за этот участок, чтобы потом он мог продать», — считает Ольга Иващиненко.

Единственный выход, который сейчас возможен, — это принятия соответствующего закона.

Подобная попытка была в 2013 года. Тогда в Жогорку Кенеше создали комиссию, разработали законопроект по садовым товариществам. Но документ не прошел, его отправили на доработку.

«Нам нужна нормативно-правовая база. Закон мы и разработали для садоводческих и дачных товариществ. Он и сейчас актуален. Мы просим только одного: узаконьте нас. Мы тогда будем как положено платить все налоги и платежи», — заключила председатель общества садоводов и огородников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290774/
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