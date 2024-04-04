5 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-16.00 — микрорайон «Асанбай», 8, переулок Витебский, 87, улицы Кызыл-Кийская, 133, Садаева, 17-3, переулок Снегиревский, 6, улица Тулебердиева, 167;
- 9.30-17.00 — отрезок улицы Адрахманова (ниже Баялинова до БЧКа), улица Ала-Арчинская, 28а;
- 9.30-12.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улица Кузнечная крепость, переулок Авангардный;
- 12.00-16.00 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо;
- 13.00-15.00 — село Орто-Сай;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Матыева, Туюкской, Красной, Ногина, Люксембург, переулки Верхний, Лазурный, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак), отрезки улиц Кустанайской, Астраханской, Белгородской, Алымкулова, Ден Сяопина, Молодая Гвардия, 32а;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-1 — Ак-Бата-7);
- 13.00-17.00 — жилмассивы «Энесай» (улицы Энесай-1 — Энесай-15, Орхон, Култегин), «Дордой» (улицы Дордой- 2, 1-я — 11-я), «Келечек» (улицы Келечек-5 — Келечек-13, Жаштар).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Байтик (улицы Раимбекова, Пионерская, Исмаилова, Эшмамбет уулу), Кашка-Суу, Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, Сельская), Тунгуч (улица Оскон-Ордо), Новостройка (улица Кашка-Суу), Кара-Жыгач (улицы Людмилы, Кондучалова, контур 569), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Виноградное, Нижняя, Южная, Сельповская, Чайная, ПМК-3, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный, школа, детсад);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Жол (улица Абая), Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Чекменева), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская, Акатай), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Средняя, Заводская, Черемушки, Школьная, Широкая, Авиагородок), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Красноармейская, Пионерская, Южная, Полярная, Пушкина, Северная, Кирова, тупик Кирова), Новопавловка (улицы Баетова, Таласская, Панфилова, Проектируемая, Терек-Суу);
- 9.30-17.00 — город Шопоков (улицы Геофизическая, Полевая);
Жайылский РЭС
- 9.00-15.30 — села Новониколаевка (улица Энгельса), Джекен (улица Центральная);
- 8.30-15.30 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Учительская, Суворова, Лермонтова, Громова);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Петровка (улицы Новая, Беш-Терекская, Новая, Ленина, Чернышевского, Косыгина, Мира, Больничная, Ленина);
- 13.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Проездная), Заря (улицы Ленина, Токтогула);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улица Гагарина), Каинда (улица Кривенко), Эфиронос (улица Самат Ата);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Советская, Джумагуловых), Станция Ивановка (улицы Строительная, Озерная, Лесная);
Токмакский РЭС
- 9.00-15.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 48, 1-й микрорайон, 20-25);
- 9.00-16.00 — город Токмак (улицы Жантаева, Ломоносова, Веселая, Родниковая, Нижне-Луговая, Ленина (район бани), Охотничья, Куйбышева, Горького, Саадаева, Верхне-Луговая, Набережная, Фурманова, Дубовицкого);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Матросова, Куренкеева), Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Давазова);
- 13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Ленина, Белинского, Новолинейная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Борду, Алмалуу, Кызыл-Суу, Кызыл-Байрак (улица Беккулова), Кичи-Кемин, Жаны-Жол.