В Бишкеке 5 апреля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День увеличился до 12 часов 56 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.37. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

9.00-16.00 — микрорайон «Асанбай», 8, переулок Витебский, 87, улицы Кызыл-Кийская, 133, Садаева, 17-3, переулок Снегиревский, 6, улица Тулебердиева, 167;

9.30-17.00 — отрезок улицы Адрахманова (ниже Баялинова до БЧКа), улица Ала-Арчинская, 28а;

9.30-12.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улица Кузнечная крепость, переулок Авангардный;

12.00-16.00 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо;

13.00-15.00 — село Орто-Сай;

9.00-17.00 — отрезки улиц Матыева, Туюкской, Красной, Ногина, Люксембург, переулки Верхний, Лазурный, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак), отрезки улиц Кустанайской, Астраханской, Белгородской, Алымкулова, Ден Сяопина, Молодая Гвардия, 32а;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-1 — Ак-Бата-7);

13.00-17.00 — жилмассивы «Энесай» (улицы Энесай-1 — Энесай-15, Орхон, Култегин), «Дордой» (улицы Дордой- 2, 1-я — 11-я), «Келечек» (улицы Келечек-5 — Келечек-13, Жаштар).

У кого намечается той

Жээнбек Кулубаев

Родился 5 апреля 1963 года. Министр иностранных дел КР.

Бакыт Торобаев

Родился 5 апреля 1973 года. Заместитель председателя кабинета министров.

Алайбек Алымбаев

Родился 5 апреля 1980 года. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша КР.

Самат Шатманов

Родился 5 апреля 1986 года. Заместитель министра экономики и коммерции КР.

Памятные даты

Международный день нравственности

25 июля 2019-го Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой учреждена памятная дата, отмечаемая ежегодно 5 апреля.

Известные принципы или правила нравственности (одно из которых именуется «золотым») сформировались давно. Они содержатся и в религиозных нормах, на них выстроены и нормы правовые в том числе. Налицо теснейшая взаимосвязь между различными видами социальных норм, где общей является задача — регулирование отношений между людьми.

Международный день супа

Фото из интернета. Шорпо – национальный кыргызский суп

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского soupe, а оно — от латинского suppa, что в переводе «хлеб, размоченный в отваре или бульоне».

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.

Люди, которые меняли мир

Родился Тимур Фрунзе

В 1923 году в Харькове родился сын Михаила Фрунзе летчик-истребитель Тимур Фрунзе.

Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов

Фото из интернета. Сагынбек Ишенов

В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.

С 1961-го работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).

Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР в год своего 80-летия рассказал корреспонденту 24.kg о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.

Родился поэт Александр Никитенко

Фото из интернета. Александр Никитенко

Родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998 года— корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».

Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979-м.

Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.

Весной 2014 года в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.

Умер в 2014-м.

У кого намечается той

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