Кыргызская комедия о взаимоотношениях с соседями выходит на большие экраны

Сегодня в прокат выходит комедия «Жаңы кошуна» режиссера Белека Тургунова.

Знакомство с новым соседом не задалось, и дальнейшее мирное сосуществование не представляется возможным для квартального Мити. Разработав план и делая все возможное, чтобы новые соседи съехали, Митя рушит семью соседей, раскрыв их тайну. Чтобы искупить свою вину, а также не растерять авторитет перед другими соседями за свои подлые поступки, Митя принимает решение вернуть семью соседей в прежнее состояние.

В главных ролях снялись Эрмек Талайбеков, Нурсултан Курсанали уулу, Бегимай Турусбекова, Алтынай Эмильбекова, Кумондор Абылов, Жээнбек Моношев, Гулжамал Мамытбекова, Темирлан Искендеров и Элнарбек Дайырбеков.