Дело Temirov Live. Платформа действий медиа призывает освободить журналистов

Платформа действий медиа Кыргызстана призывает немедленно отпустить под домашний арест или подписку о невыезде задержанных журналистов-расследователей. Об этом 24.kg сообщили в объединении.

Члены платформы с глубоким беспокойством относятся к продолжающемуся аресту восьми журналистов-расследователей, которые находятся под стражей в СИЗО-1 уже третий месяц.

«Журналисты обвиняются в призывах к массовым беспорядкам, что не имеет под собой законных оснований. По словам самих обвиняемых, за все время содержания под стражей не проведено ни одного следственного действия. Следователи только расспрашивали о том, какие источники давали им информацию о расследовании про главу МВД Улана Ниязбекова», — говорится в сообщении.

Несмотря на намерение президента Кыргызстана освободить большую часть задержанных, 8 из 11 человек остаются за решеткой.

«При этом многие лица, обвиняемые в коррупции и связях с организованными преступными группировками, выплатив «нанесенный ущерб», отпущены под домашний арест или подписку о невыезде. При этом посажены за решетку журналисты, которые боролись против этой коррупции и не имеют коррупционных финансовых средств», — добавили в Платформе действий медиа.

Все задержанные журналисты являются законопослушными гражданами и не имеют намерения скрываться от следствия. Более того, все они намерены в суде доказать свою невиновность и абсурдность предъявляемых обвинений. Из заявления членов платформы

Они отмечают, что журналистика не является преступлением, а журналисты не являются субъектом политики и не преследуют цели дестабилизации ситуации в стране. Их деятельность направлена на освещение актуальных проблем общества, борьбу с коррупцией и повышение прозрачности работы государственных органов. Недопустимо преследовать журналистов за их профессиональную деятельность, тем более что их расследования служат интересам всего общества.

Платформа настаивает на объективном и беспристрастном расследовании дела и подчеркивает недопустимость применения репрессивных мер против журналистов, выполняющих свой профессиональный долг.

Свобода слова и независимая журналистика — это краеугольные камни демократического общества. Преследование журналистов за их профессиональную деятельность — это опасный прецедент, который может иметь самые серьезные последствия для развития и будущего Кыргызстана. Из заявления членов платформы

Напомним, суд продлил срок ареста до 13 мая восьмерым задержанным журналистам — Махабат Тажибек кызы, Айке Бейшекеевой, Актилеку Капарову, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.