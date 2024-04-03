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Общество

Глава ГКНБ обещал обновить футбольное поле Республиканского спортколледжа

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил Республиканский спортивный колледж имени Шералы Сыдыкова. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, Камчыбек Ташиев ознакомился с состоянием строящегося футбольного поля колледжа и пообещал создать на этом месте дополнительные условия, отвечающие современным требованиям.

Также он добавил, что окажет содействие в проведении озеленительных работ в парке отдыха вокруг колледжа и реконструкции старого футбольного поля (резиновое покрытие беговой дорожки и обновление стропил).

Глава спецслужб отметил, что по поручению президента в настоящее время особо уделяется внимание спортивной сфере, создаются соответствующие условия для подготовки спортсменов. При этом Камчыбек Ташиев подчеркнул, что упомянутый спортивный колледж не будет забыт, и сообщил, что поможет нуждающимся сотрудникам колледжа приобрести жилье через ГИК.

В свою очередь коллектив колледжа обратился с просьбой построить дополнительный спортзал для борцов греко-римского и вольного стиля. Камчыбек Ташиев пообещал исполнить их просьбу.

Справка

Республиканский спортивный колледж имени Шералы Сыдыкова основан в 1971 году на базе детского дома как республиканская общеобразовательная спортивная школа-интернат со спортивной специальностью имени Надежды Крупской. В этом колледже готовились к олимпиаде успешные спортсмены Кыргызстана: Канат Бегалиев, Руслан Тюменбаев, Данияр Кобонов, Арсен Эралиев, Акжол Махмудов, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290684/
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