4 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2 (1-2-й подъезды), жилмассив «Киргизия-1» (улицы Восточная, Гаражная, Мостовая, Центральная, Абдрахманова, проспект Айтматова), улица Токтогула, 245, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Маймак, Ала-Тоо), отрезки улиц Матисакова, Абаданова, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Ак-Тилек, Колхозный переулок, улицы Кыргызская, Логвиненко, Новая, Школьный переулок, улицы Коллекторная, Панфилова, Школьная, Фрунзе, Заводская, Заводской и Советский переулки, улицы Чагая, Южная, Луговая, Весенняя, Весенний переулок, улицы Белинского, Адырская, Полевая, Солнечная, Мира, Курманалиев, Дружбы, Трудовая, Кара-Суйская, Больничный переулок, улица Логвиненко, Средний и Полярный переулки, улицы Короткая, Западная, Западный переулок);
- 9.30-15.00 — улица Кийизбаевой, 80, 82, жилмассив «Токольдош» (улица Кийизбаевой);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Анкара;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Щербакова, Загородной, Мусоргского, переулок Мариупольский;
- 9.00-12.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Моор, Кербез, Саманчы Жолу), «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Садыр-Аке);
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Раззакова, бульвара Эркиндик;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Сарыкулова, Стадионная, Бейшеналиевой, 23;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Касым» (улицы Ильменская, Кубаныч, Ынтымак, Ильменский переулок).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Байтик (улицы Раимбекова, Колхозная, Тулебердиева, Ала-Арчинская, Эшмамбет уулу, Суюмбаева, Матросова, Джантошева, Новостройка, Байтик, Пионерская, Береговая), Кашка-Суу (улицы Кашка-Суу, Актан), Луговое (улица Алма-Атинская, тупик Первомайский), Лебединовка (улицы Лермонтова, Горького, Маяковского), Ленинское (улица Алма-Атинская), Мыкан (улицы Гэсовская, Линейная, Чуйская), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Панфилова, Алма-Атинская, Полевая, Первомайская, Пионерская, Маяковского, Заводская, Заводской тупик),Таш-Добо, Чон-Таш, Кой-Таш, Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Машиностроительная, Горького, Панфилова, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, скотобойня), Романовка (улица Полевая), Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, Ломоносова, Высоцкого, Пушкина, тупик Северный), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Кормовик, тупик Абдыкайым), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная, Западная, Крупской, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, МТФ, тупик Красноармейский), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Карасуйская, Проектируемая, Западная, Животноводство), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Проектируемая, Ынтымак);
- 10.00-12.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Институтская, Заречная, Южная, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Средняя, Юбилейная, Фрунзе, Береговая, Ново-Садовая, Лесная, Строительная), село Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная);
Жайылский РЭС
- 8.30-16.30 — села Калининское (улицы Гагарина, Бедного, Алыбаева, Северная, Космонавтов, Новая, Жайыла Баатыра, Центральная), Алексеевка (улицы Кавказская, Школьная, Калинина, Пушкина), город Кара-Балта (улица Жайыла Баатыра);
- 8.30-12.00 — Кара-Балта (улица Ананьева);
- 13.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, 19, 21, 23, 25, 27, Мира, 2, 4, 6, 8, 10);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Заводская), Кепер-Арык (улицы Школьная, Касымова, Украинская), Ак-Суу (улицы Чернышевского, Чкалова, Энгельса), Александровка (улицы Комсомольская, Дружбы, Татарская, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская);
- 9.00-12.00 — село Кыз-Моло (улица Пионерская);
- 13.00-17.00 — село Кыз-Моло (улицы 27-го партсъезда, Комсомольская);
- 9.00-15.00 — села Сретенка (кошары), Кыз-Моло;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка, Чалдыбар (улица Комсомольская), Ровное;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Пушкина, Береговая, Токмакская, Пролетарская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улица Колхозная), Чапаево (улица Ленина);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 9, 12, 13, 17, 62, 64, улицы Жантаева, Крапоткина, Железнодорожная, Красная, Комсомольская, Чапаева, Челюскина);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Джакыпова, Строительная, Ванахуна, Центральная, Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Маркса, Гагарина, переулок Белинского), село Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная);
- 13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина);
- 9.00-14.00 — село Первомайское;
Кеминский РЭС
- 9.00-14.00 — села Тегирменти (улица Солтоноева), Кызыл Октябрь (улица Школьная);
- 9.00-13.00 — село Боролдой (улица Манаса).
3Иссык-Кульская область
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9.00-17.00 — Каракол (улицы Коенкозова, Туманова, Жакыпова, Гагарина, Кутманалиева, Тыныстанова, Орозова, Коенкозова, Пчеловодная, Абдрахманова, Алыбакова, Ломоносова, Коммунистическая, Гебзе, Айни, Королькова, Куренкеева, Низовая, Харьковская, Элебаева, Брянская, Ростовская), пгт Пристань, села Кой-Сары, Кол-Тор, Конур-Олон.