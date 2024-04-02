В мэрии Бишкека рассказали, когда снимут режим чрезвычайной ситуации

В мэрии прошло плановое совещание, посвященное отчету о проделанной работе в рамках режима ЧС, объявленного после шквального ветра 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, в результате сильного ветра пострадали 42 жилых комплекса, 6 медицинских учреждений, 35 социальных объектов, 13 машин, а также 101 другой объект (магазины, бани, ЛЭП, трансформаторы, коммунальные системы и другие).

«По этим объектам со стороны соответствующих городских служб проведены оперативные восстановительные работы. По каждому транспортному средству будут проведены индивидуальные работы», — отметили в мэрии.