17:47
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Общество

В мэрии Бишкека рассказали, когда снимут режим чрезвычайной ситуации

В мэрии прошло плановое совещание, посвященное отчету о проделанной работе в рамках режима ЧС, объявленного после шквального ветра 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, в результате сильного ветра пострадали 42 жилых комплекса, 6 медицинских учреждений, 35 социальных объектов, 13 машин, а также 101 другой объект (магазины, бани, ЛЭП, трансформаторы, коммунальные системы и другие).

«По этим объектам со стороны соответствующих городских служб проведены оперативные восстановительные работы. По каждому транспортному средству будут проведены индивидуальные работы», — отметили в мэрии.

Режим чрезвычайной ситуации продлевается до полного завершения работ по ликвидации последствий шквального ветра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290560/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
До 28 метров в секунду. Ночью в Балыкчи был сильный ветер
Сильный ветер. В медучреждения обратились 24 пострадавших
Сильный ветер. Пострадало 10 человек, повреждены 154 объекта
Сильный ветер. Работа по ликвидации последствий продолжается
Сильный ветер. До сегодняшнего утра поручено устранить последствия
Сильный ветер. В Бишкеке пострадало 19 школ и детсадов
Сильный ветер. В Чуйской области введен режим ЧС
Сильный ветер в Бишкеке. На подростка упал кусок крыши
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Сильный ветер в Бишкеке. В некоторых районах отключился свет. Куда звонить
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Апрель-2024. Что важного произойдет и&nbsp;как изменится жизнь кыргызстанцев Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Фильм из&nbsp;Кыргызстана возглавил кассовые сборы в&nbsp;Казахстане&nbsp;&mdash; более $1&nbsp;миллиона Фильм из Кыргызстана возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
17:31
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Постра...
17:09
У бишкекчанки в маршрутке украли iPhone 13. Подозреваемого задержали
17:07
Маршрутки выведут из центра Бишкека. Новые схемы движения
16:43
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
16:33
Единственным владельцем акций ГИК стало управделами президента