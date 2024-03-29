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Общество

Глава МИД Кыргызстана обсудил с Дипакадемией международную безопасность

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД имени Казы Дикамбаева. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД подчеркнул значимость научно-академической деятельности и необходимость актуализации работы образовательного учреждения с учетом международных трендов. Особое внимание уделено вопросам изменения климата, управления водными ресурсами, современных вызовов и угроз, а также международной безопасности.

Обсудили также ключевые аспекты современной мировой политики и необходимость усиления роли Дипломатической академии как аналитического центра МИД.

Одним из ключевых аспектов обсуждения стал вопрос воспитания и подготовки будущих специалистов для замещения вакантных дипломатических должностей в МИД с целью обеспечения эффективной работы министерства, а также укрепления международных отделов других министерств и ведомств страны.

В завершение в рамках запуска программы магистратуры по международной водной и экологической дипломатии, а также проекта HWCA («Укрепление высшего образования в водном секторе для обеспечения климатической устойчивости и безопасности в Центральной Азии») состоялось открытие компьютерного класса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290275/
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