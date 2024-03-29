Минприроды напомнило недропользователям об уплате бонусов и роялти

Минприроды напоминает о важности соблюдения требований законодательства КР в части регулирования правоотношений в сфере недропользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, согласно Закону «О недрах», передача лицензии невозможна до истечения двух лет с даты заключения лицензионного соглашения на проведение работ.

Отмечается, что переход лицензии к другому лицу в результате передачи прав приравнивается к получению лицензии и влечет уплату бонуса, предусмотренного налоговым законодательством. При этом передача лицензии возможна только при отсутствии у недропользователя задолженности по уплате сумм бонуса, роялти и сбора за пользование недрами.

«В соответствии со статьей 351 Налогового кодекса передача права пользования недрами другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством о недрах, за исключением случаев передачи права пользования недрами в результате наследования, реорганизации юридического лица, не повлекшей за собой изменение состава участников (акционеров) и/или долей (акций) уставного капитала, является объектом налогообложения», — отметили в Минприроды.

Неуплата в установленный срок бонуса и/или лицензионных платежей влечет приостановление, а затем прекращение права пользования недрами.

Согласно положению о порядке лицензирования недропользования, в полномочия комиссии по вопросам лицензирования недропользования входит рассмотрение вопроса внесения изменений и/или дополнений в лицензионные соглашения.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора рекомендует строго придерживаться требований законодательства Кыргызской Республики.