13:41
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Общество

Земельная амнистия среди дачных поселков началась в Чуйской области

В Чуйской области началась земельная амнистия среди дачных поселков. Об этом сообщило полпредство президента в регионе.

По его данным, полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Джумагазиев обсудил с главами дачных кооперативов земельную амнистию в регионе.

В Кыргызстане более 400 садовых товариществ, около 70 процентов из них в Чуйской области.

Представители кооперативов рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются жители дачных поселков. Основная — отсутствие прописки. Из-за отсутствия статуса населенного пункта в дачных поселках невозможно строить фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады и другие социальные объекты. Кроме того, жители на свои средства устанавливают электроподстанции и пытаются строить дороги и мосты.

Канат Джумагазиев рассказал, что по инициативе президента Садыра Жапарова в республике успешно прошла земельная амнистия.

В частности, в Чуйской области поступило 41 тысяча 820 заявок от граждан, из которых 26 тысяч 218 утверждены через публичные слушания. Гражданам выдали 18 тысяч 748 решений о предоставлении земельных участков, 14 тысяч 438 государственных актов и 3 тысячи 835 технических паспортов.

По словам Каната Джумагазиева, процесс земельной амнистии успешно завершен в жилмассивах и теперь пришло время дачных кооперативов. Чиновник заверил: он сделает все, что от него зависит, чтобы решить юридические проблемы и обеспечить условия для развития дачных поселков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290214/
просмотров: 770
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулуке в комиссию по земельной амнистии поступило более 23 тысяч заявлений
В рамках земельной амнистии поступило более 140 тысяч заявлений граждан
В Бишкеке началась массовая выдача красных книг по земельной амнистии
Земельная амнистия. Количество выданных госактов растет
Земельная амнистия. В Бишкеке продолжают принимать документы
Земельная амнистия продолжается. Куда подавать документы в Бишкеке
Больше 1 тысячи красных книг выдано в рамках земельной амнистии в Кыргызстане
Процедуру упростят. Кабмин внес изменения в положение о земельной амнистии
Земельная амнистия. Чиновники незаконно продали более 66 гектаров сельхозземель
Земельная амнистия. В Бишкеке принято более 6 тысяч заявлений
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в&nbsp;Бишкеке режим&nbsp;ЧС Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Опять дожди. В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;выходным похолодает Опять дожди. В Бишкеке к выходным похолодает
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Бизнес
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
29 марта, пятница
13:39
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель п...
13:30
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
13:20
Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
13:00
Кара-Суйский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
12:46
Виновата геополитическая ситуация. Дастан Бекешев о дефиците важных лекарств