Земельная амнистия среди дачных поселков началась в Чуйской области

В Чуйской области началась земельная амнистия среди дачных поселков. Об этом сообщило полпредство президента в регионе.

По его данным, полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Джумагазиев обсудил с главами дачных кооперативов земельную амнистию в регионе.

В Кыргызстане более 400 садовых товариществ, около 70 процентов из них в Чуйской области.

Представители кооперативов рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются жители дачных поселков. Основная — отсутствие прописки. Из-за отсутствия статуса населенного пункта в дачных поселках невозможно строить фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады и другие социальные объекты. Кроме того, жители на свои средства устанавливают электроподстанции и пытаются строить дороги и мосты.

Канат Джумагазиев рассказал, что по инициативе президента Садыра Жапарова в республике успешно прошла земельная амнистия.

В частности, в Чуйской области поступило 41 тысяча 820 заявок от граждан, из которых 26 тысяч 218 утверждены через публичные слушания. Гражданам выдали 18 тысяч 748 решений о предоставлении земельных участков, 14 тысяч 438 государственных актов и 3 тысячи 835 технических паспортов.

По словам Каната Джумагазиева, процесс земельной амнистии успешно завершен в жилмассивах и теперь пришло время дачных кооперативов. Чиновник заверил: он сделает все, что от него зависит, чтобы решить юридические проблемы и обеспечить условия для развития дачных поселков.