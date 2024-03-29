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Общество

Сильный ветер. Работа по ликвидации последствий продолжается

Городские службы проделали значительную работу по очистке дорог, уборке поваленных деревьев, устранению обрывов линий электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры общественный транспорт работает в штатном режиме. На линии вышли 599 автобусов, 122 троллейбуса, микроавтобусы.

«По линии МП «Бишкексвет» до утра устранили семь обрывов линий, а также другие последствия ветра. Выезды бригад продолжаются. К вечеру по всему городу будут восстановлены обрывы. Демонтированы две потенциально опасные опоры. В школе № 62 убрали два кондиционера», — сообщили в муниципалитете.

Сотрудники «Тазалыка» провели мойку и санитарную очистку более 50 улиц, а также несколько стихийных точек мусора, образовавшихся в результате шквального ветра. В настоящее время предприятием проводится усиленная санитарная очистка на пострадавших участках.

Работники МП «Бишкекзеленстрой» за ночь убрали более 30 аварийных деревьев.

Напомним, вчера в столице был сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду. В Бишкеке и Чуйской области объявлен режим ЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290179/
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