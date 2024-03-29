В Бишкеке выросла заболеваемость ветряной оспой

В Бишкеке зарегистрировано 969 случаев ветряной оспы. Об этом сообщает Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, это в 2,2 раза больше, чем в 2023 году (440 случаев). Из них 763 случая (78,7 процента) приходится на детей до 14 лет.

Ветряная оспа — это острое, чрезвычайно заразное инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, вызываемое вирусом ветряной оспы. Характеризуется оно появлением на коже и слизистых оболочках сыпи в виде мелких пузырьков.

Болеют преимущественно дети в возрасте от 1 до 10 лет, но максимальная заболеваемость отмечается среди детей в возрасте 3-4 лет.

Дети до 6 месяцев практически не болеют ветряной оспой, так как получают иммунитет от матери через плаценту и грудное молоко.

Единственным источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к вирусу очень высокая. Больные становятся заразными за 48 часов до появления сыпи и остаются заразными до пятого дня с момента появления последнего элемента сыпи.

Заболевание начинается с повышения температуры до 38-39 градусов, отмечается слабость, снижение аппетита, головная боль. Одновременно появляется сыпь. Лихорадка длится 3-5 дней. Каждое новое высыпание сопровождается подъемом температуры тела.

Вначале появляются красные пятнышки, которые в течение нескольких часов превращаются в папулы, затем в пузырьки, а через 1-2 дня на месте сыпи остается корочка. Заболевание длится 2-3 недели. Корочки отпадают через 10-12 дней.

После перенесенного заболевания формируется пожизненный иммунитет.

Меры профилактики: