28 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 50 (1-8-й подъезды), улицы Турусбекова, 82, Айни, 209, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улицы Месароша, переулки Почтовый, Орозова, отрезки улиц Васильева, Исанова, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Алтайский, Джольский, Каарманский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Шабдана Баатыра, Путепроводной, Армейской, Чынара, Менделеева, Туголбая Ата, Токольдош, 9-й микрорайон, 12-15;

9.30-12.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Алты Бакан, Мажрум Тал, Молдо Нияз, Алыкулова), «Киргизия-1» (улица Жениш);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз Канат, Кыбыла, Тогуз Кайрык, Найман, Ак Шоокум, Жолон);

10.30-15.00 — отрезки улицы Профессора Зимы, переулки Долонский, Джети-Огузский, Джамбул, Баялинова;

15.30-17.00 — село Маевка (улицы Садаева, Сельская, Совхозная, Тулебердиева).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Прохладное (улица Пушкина), Байтик (улица Раимбекова), Берлик (улицы Западная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок), Лебединовка (проспект Победы, улицы 8 Марта, Луганская, Чапаева, Кирова, 9 Мая, Комсомольская, Мамыркалиева, Восточная, Чкалова), Восток (улицы Маркса, Щорса, Советская, Западная), Горная Маевка, Кой-Таш, жилмассив «Учкун» (улица Чымындык), садовое товарищество, дачи «Кой-Таш»;

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Мира, Лесная), Саз (улица Ынтымак), 1 Мая (улицы Джаштык, Калык, Малобек, Сырдыбай), Ак-Жол (улица Абая);

9.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, Радиоцентральная, Школьная), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Восточная, Лесная, Животноводство, Строительная, Проектируемая, Карасуйская, сш № 1, детский сад «Солнышко», Фрунзенский айыл окмоту, ГСВ, Институт животноводства), Озерное (улицы Южная, Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Строительная, Опытная), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная, Западная, Крупской, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, МТФ, тупик Красноармейский), Джал (улицы Бакен-Ата, Проектируемая);

13.00-17.00 — село Новопавловка (улица Крупской);

Жайылский РЭС

8.30-16.30 — Кара-Балта (улицы Октябрьская, Тольятти, Джамбула, Энергетическая, 3, 3а, Кара-Балтинская, 1, 5, 7, Толстого, Железнодорожная);

9.00-16.30 — села Ставрополовка, Кара-Суу, Токтош;

8.30-2.00 — Кара-Балта (улицы Громова, Первомайская, Учительская, Суворова, Лермонтова);

9.00-16.00 — Кара-Балта (улица Кожомбердиева), село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Калинина, Луговая, Фрунзе, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Солнечная, Юбилейная, Горького, Матросова), Ак-Суу (улица Заречная), Кыз-Моло;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Кирова (улица Омурбай), Вознесеновка (улица Луговая), Тельман (улица Осмонова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Чолпон (кошары), Ивановка (улицы Веселая, Украинская);

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз «Ак-Бешим»;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Мичурина, Островная, Абая, Победы, Логвиненко, Дунларова, Казахстанская, Гоголя, Вишневая, Герцена);

9.00-12.00 — Токмак (3-й микрорайон, 65);

13.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 64);

Кантский РЭС

9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Молодежная, Колхозная);

13.00-17.00 — Кант (улицы Абдраимова, Фучика);

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Белинского, Курманджан Датки, Иссык-Атинская, Достук, Раззакова, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Атая, Манаса, Кирова).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область