Осторожно, мошенники! От имени пресс-секретаря президента собирают деньги

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов призвал граждан не верить мошенникам, собирающим деньги от его имени. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мошенники от моего имени звонят в государственные органы и утверждают, что для них закуплена различная техника, и я требую оплатить таможенные пошлины через терминал. Кроме того, поступает информация о том, что также от моего имени мошенники собирают деньги якобы для организации мероприятий первой леди Айгуль Жапаровой», — отметил пресс-секретарь главы государства.

В этой связи еще раз хочу подчеркнуть, что в обязанности пресс-секретаря не входит проведение каких-либо финансовых сборов, операций и закупок. Аскат Алагозов

Он просит граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные махинации.

«В случае сомнений, пожалуйста, перепроверяйте информацию, в том числе у меня лично. Берегите себя и свои финансы!» — написал Аскат Алагозов.