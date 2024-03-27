19:19
USD 89.51
EUR 97.12
RUB 0.97
Общество

Осторожно, мошенники! От имени пресс-секретаря президента собирают деньги

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов призвал граждан не верить мошенникам, собирающим деньги от его имени. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мошенники от моего имени звонят в государственные органы и утверждают, что для них закуплена различная техника, и я требую оплатить таможенные пошлины через терминал. Кроме того, поступает информация о том, что также от моего имени мошенники собирают деньги якобы для организации мероприятий первой леди Айгуль Жапаровой», — отметил пресс-секретарь главы государства.

В этой связи еще раз хочу подчеркнуть, что в обязанности пресс-секретаря не входит проведение каких-либо финансовых сборов, операций и закупок.

Аскат Алагозов

Он просит граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные махинации.

«В случае сомнений, пожалуйста, перепроверяйте информацию, в том числе у меня лично. Берегите себя и свои финансы!» — написал Аскат Алагозов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290017/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники за деньги приглашают на мероприятия от имени администрации президента
Будьте осторожны! Мошенники теперь звонят, представляясь сотрудниками милиции
Бекзат Омурбеков, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 1 мая
В Бишкеке мошенники продолжают звонить горожанам, вымогая деньги
Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет
В Таласе распространяют объявления об оказании интим-услуг через соцсети
В интернете мошенники обещают быстрый заработок, прикрываясь именем президента
В Бишкеке мошенники продали чужие машины за $35 тысяч
Мошенники с помощью нейросетей подделали видео с президентом Узбекистана
Мошенник выманил $49 тысяч под предлогом организации концерта с участием звезд
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Новые тарифы на&nbsp;свет, атака мошенников и&nbsp;перестрелка в&nbsp;Кара-Балте Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив&nbsp;&mdash; МИД Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД
Опять дожди. В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;выходным похолодает Опять дожди. В Бишкеке к выходным похолодает
Бизнес
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
27 марта, среда
19:09
В Кыргызстане намерены запустить сборку ноутбуков и планшетов «Билим» и «Илим» В Кыргызстане намерены запустить сборку ноутбуков и пла...
19:00
28 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:31
В Бишкек прибывает очередная партия автобусов
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Дышать можно без опаски
18:04
Сотрудники УПСМ Бишкека подозреваются в злоупотреблении должностным положением