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21:00, 27 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 марта: местами дожди
21:00, 27 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане дожди.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/289903/
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