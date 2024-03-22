Афиша Бишкека на выходные: хоровая музыка, фарс-комедия и бердвотчинг

Театры

23 марта. Cпектакль «Пегий пес, бегущий краем моря»

В сюжете есть все, о чем обычно пишет Чингиз Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 марта. Концерт хоровой музыки

Триста артистов на сцене — солисты, хоровые коллективы и большой симфонический оркестр — исполнят бессмертное сочинение Карла Орфа «Кармина Бурана».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

23-24 марта. Спектакль-притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

24 марта. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 марта. Балет «Лебединое озеро»

Сказку рыцарской эпохи, великую историю любви, волшебства и коварства увидите с участием примы-балерины, победительницы международных конкурсов Ксении Рыжковой (Москва) и премьера театра, главного балетмейстера КНАТОБ Каната Надырбека.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

23-24 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-31 марта. Выставка «ToBe Named / Аталган / Имена»

Свои работы представили такие художники, как Алтын Капалова, Бентли Спанг, Гамал Боконбаев, Дженни Ирен Миллер, «Заманбап Искусство», Кейт С. Уилсон, Луз Мария Санчес, Нурпери Орунбаева, Равшан Та Джин, Сая Вулфальк, Чжаоюэфань, Элизабет Уитстендли.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-18.00.

6-26 марта. Весенняя выставка

В экспозиции представлено более 40 произведений разных жанров (сюжетные и абстрактные композиции и натюрморты с букетами цветов) художников Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

19 марта — 7 апреля. Выставка «Венгерские востоковеды»

На выставке представлены стенды, посвященные путешествиям и исследованиям видных венгерских ученых, внесших вклад в изучение Азии, Африки, Океании, Центральной Азии и Кавказа, а также уникальные экспонаты из фондов КНМИИ — графика, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптурные работы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

23 марта. Концерт «Музыка кочевников»

Единственный концерт ансамбля «Кыргыз кайрык», посвященный красивейшему сочетанию традиционных и симфонических инструментов в жанрах ethno, new folk, traditional, modern classics. Прозвучат произведения современных кыргызских композиторов в исполнении более чем 10 старинных народных инструментов в сочетании с симфоническим оркестром.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

23 марта. Бердвотчинг

Орнитологи приглашают бишкекчан на совместные прогулки по паркам столицы, на которых специалисты расскажут и покажут, как наблюдать за птицами и вести их подсчет. Регистрация по ссылке.

Карагачевая роща, Дубовый парк, Ботанический сад на улице Ахунбаева и парк имени Ататюрка, 9.00.

24 марта. Ролевая игра «Новые голоса в искусстве»

Вас ждут уникальная возможность погрузиться в мир искусства и творчества, шанс обрести новых друзей и единомышленников, захватывающий сюжет, профессиональный ведущий. Регистрация по телефону 0550628386.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Мастер-классы, лекции

23 марта. Художественный мастер-класс

Мастер-класс по живописи акрилом проведет профессиональный художник Зульфия Акимова. Регистрация по телефону 0555085040.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

23 марта. Спектакль «Три поросенка»

Сказка про трех веселых поросят — очень поучительная сказка для детей, где добро побеждает зло, что крепкая дружба всегда помогает преодолеть все трудности. В спектакле принимают участие воспитанники школы-студии балета «Антре».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

23-24 марта. Спектакль «Несносный слоненок»

«Несносный слоненок» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

23-24 марта. Научное театрально-цирковое шоу «Фиксилэнд»

Любимые герои приглашают окунуться в мир науки, где прямо у вас на глазах будут происходить удивительные превращения. Увлекательный театральный сюжет и профессиональные артисты цирка создают волшебную атмосферу.

НЦДЮ «Сейтек», 15.00.

24 марта. Спектакль «Бардыгын билгим келет»

«Бардыгын билгим келет» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

24 марта. Спектакль «Шоколадная фабрика Вилли Вонки»

Это рождественская сказка о духовных и семейных ценностях, о воспитании детей, о бедности и богатстве, которая представляет собой набор советов, уроков и подсказок, как правильно поступать в жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.