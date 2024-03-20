Смерть девочки в стоматологии. Медики обеспокоены агрессией против своих коллег

В Ассоциации руководителей организаций здравоохранения выражают обеспокоенность в связи с событиями, происходящими вокруг медицинских работников и их руководителей, — проявление агрессии по отношению к ним, водворение в СИЗО как опасных преступников и последующее привлечение к уголовной ответственности. Об этом говорится в опубликованном на странице организации в Facebook обращении.

Споры о степени вины медицинского работника в той или иной ситуации были, есть и будут, ведь не всегда возможно установить истину. Из обращения

«Сложность заключается в том, что «медицина — это смесь ремесла и искусства». То есть в особо сложных ситуациях однозначно истолковать цепь событий, повлекших трагедию, не представляется возможным. Даже среди юристов бытует мнение, что врачей нельзя привлекать к уголовной ответственности, если медицинский работник не хотел причинить вред больному и это случилось помимо его воли. За рубежом врачей не сажают за непредумышленные ошибки. Там интересы как пациента, так и доктора защищены страхованием врачебной ответственности. Если доказано, что пациент пострадал из-за неправильного лечения, то он получает денежную компенсацию. Если же медик будет уличен в том, что именно его действия нанесли пациенту вред, то тюрьма ему не грозит, но фактически это будет означать его профессиональную смерть. Действия такого специалиста бескомпромиссно разбирают в профильной ассоциации, и если некомпетентность подтверждается, лишают права заниматься практикой», — говорится в тексте.

В Кыргызстане Уголовный кодекс содержит разные статьи о степени вины медработника. И отсутствие в его действиях волевого момента, направленного на причинение вреда здоровью пациента, не освобождает от уголовной ответственности.

Поэтому у нас любой врач работает под дамокловым мечом «возможного уголовного наказания». Тем более когда расследованием летального исхода или нанесения тяжкого вреда здоровью пациента начинают заниматься правоохранительные органы. Из обращения

В ассоциации считают, что общество должно понять: можно и нужно стремиться свести врачебные ошибки к нулю, но совсем их избежать невозможно. Даже при выполнении всех клинических рекомендаций может возникнуть нестандартная ситуация: человеческий организм индивидуален и непредсказуем. К примеру, в США официально признано: количество летальных исходов из-за неправильных действий медиков занимает третье место в перечне основных причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

«Поэтому мы полагаем, что можно предусмотреть уголовную ответственность для медработника, но только в случае, если он преднамеренно оставил пациента без врачебной помощи. Что же касается руководителей организаций, то они ответственны за все, что происходит в вверенных им организациях, и в первую очередь за безопасность и качество предоставления медицинских услуг, а также за создание условий работы для своих сотрудников, обеспечение их необходимыми оборудованием и медикаментами в достаточном количестве. Но привлекать их к уголовной ответственности — это чрезмерная мера. По отношению к ним нужно применять дисциплинарную или административную ответственность: освобождение от занимаемой должности и запрет занимать руководящие посты», — добавляют авторы обращения.

В ассоциации призывают другие медицинские профессиональные ассоциации, независимый профсоюз, профсоюз работников здравоохранения и другие общественные организации объединиться для регулирования юридических аспектов при предоставлении медицинских услуг населению; содействовать созданию системы правовой и юридической защиты медицинских работников и медицинских организаций; разработать алгоритмы, стандарты действий и регулирования этических аспектов деятельности медицинских работников при обращении с пациентами.

Напомним, 18 декабря 2023 года трехлетняя девочка скончалась в стоматологии КГМА, где сделали общий наркоз, после которого она умерла. Милиция возбудила уголовное дело по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Однако позже анестезиологу предъявили обвинение по статье 130 УК КР, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, задержан директор медцентра КГМА, где умерла девочка. Они находятся в СИЗО.