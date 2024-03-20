Кемпир-абадское дело. Одному фигуранту изменили меру пресечения

Обвиняемому по так называемому кемпир-абадскому делу Кубанычбеку Кадырову суд изменил меру пресечения на домашний арест. Об этом 24.kg сообщил адвокат Эркин Саданбеков.
Он отметил, что утром защитники выступили с ходатайствами по поводу изменения меры пресечения своим подзащитным.
«Только Кубанычбеку Кадырову изменили меру пресечения на домашний арест, остальным девяти фигурантам продлили содержание под стражей до 24 мая», — сказал Эркин Саданбеков.
- 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются девять человек.
- Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.