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Общество

Кровотечение, зуд, дискомфорт в области заднего прохода. Когда идти к проктологу

Примерно 700-900 человек ежегодно оперируют геморрой в отделении проктологии. Об этом во время прямого эфира на странице Минздрава в Facebook рассказал врач-проктолог Национального госпиталя Амантай Субанов.

Он отметил, что геморрой — самое частое заболевание, с которым к ним обращаются, далее идут нагноения и другие заболевания.

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«Лечение геморроя бывает консервативным и оперативным. Консервативно можно лечить тех, кто обращается к врачам вовремя, на ранних стадиях. Когда появляется кровотечение после акта дефекации: на унитазе, бумаге отмечаете капли крови, уже можно обращаться к врачам. Когда появляется дискомфорт в области заднего прохода, зуд, геморройные узлы выпадают, но вправляются самостоятельно. Таким пациентам назначаем, свечи, мази, соблюдение специальной диеты. На поздних стадиях, когда узлы при вправлении вновь выпадают или не вправляются, показана операция», — объяснил он.

Амантай Субанов добавил, что геморрой в основном появляется у тех, у кого возникают запоры. Но также причинами могут быть поносы, употребление алкоголя, острой пищи, сидячая долгая работа, у женщин — частая беременность, возникновение осложнений, затяжные роды.

«Для профилактики мы рекомендуем в среднем употреблять три литра жидкости за день и около 500 граммов овощей-фруктов, салаты, заправлять маслом. Употребление большого количества фастфуда приводит к запорам. Я призываю, чтобы люди ели здоровую пищу. Геморрой бывает меньше у тех, кто занимается активной физической деятельностью. Поэтому мы рекомендуем пациентам, если у них сидячая работа, больше ходить пешком. При физической активности уходит застой в малом тазу», — объяснил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289510/
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