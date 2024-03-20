Какая погода нас ожидает: в Бишкеке до конца недели будет тепло, но дождливо

До конца этой недели в Бишкеке ожидаются дожди, но при этом будет достаточно тепло. Такой прогноз дают синоптики.

21 марта в столице целый день будет идти дождь. Ночью до +7 градусов, днем до +14 градусов.

22 марта будет такая же погода. Ночью до +5 градусов, днем до +9 градусов.

23 марта временами возможны дожди как ночью, так и днем. Ночью до +6 градусов, днем до +14 градусов.

24 марта в столице будет пасмурно, но без осадков и значительно потеплеет. Ночью воздух прогреется до +6 градусов, днем — до +17 градусов.

25-26 марта в Бишкеке без осадков и до +20 градусов тепла.