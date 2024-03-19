Кыргызстан приступил к следующему этапу реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия «Кыргыз темир жолу».

В Джалал-Абаде состоялась встреча генерального директора компании Азамата Сакиева с делегацией государственной корпорации «Китайские железные дороги» во главе с заместителем директора Ваном Тунцзенем. Проведены выездные мероприятия вдоль проектируемой и существующей железнодорожной линии для сбора дополнительных данных к разработанному ранее технико-экономическому обоснованию проекта.

«По итогам предварительного совместного полевого исследования определены дальнейшие шаги и выработаны конкретные мероприятия для последующей работы в рамках разработки проектной документации. В рамках визита делегации из Китая планируются встречи и совещания в Бишкеке, а также мест строительства железной дороги в Нарынской области», — говорится в сообщении.