Казахстан и Узбекистан установят счетчики на трансграничных реках

Казахстан и Узбекистан договорились об установке приборов, которые позволят подсчитывать точный объем воды, потребляемой обеими странами. Об этом сообщает Orda.kz.

Отмечается, что Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а тот — в Казахстане. Страны будут обмениваться информацией онлайн. Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены приборы для учета воды. Ведутся и переговоры с международными организациями для привлечения к проекту зарубежных специалистов.

«Установка счетчиков позволит онлайн наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами. Уже в апреле мы планируем начать переговоры по реализации аналогичных проектов с другими соседями», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.