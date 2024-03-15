В Казахстане могут изменить герб. Президент анонсировал конкурс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал конкурс на лучший эскиз нового герба. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Выступая на заседании Национального курултая, президент отметил, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

«В отношении государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана», — сказал Касым-Жомарт Токаев.