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Общество

В Сузаке открыли новую пожарную часть

В Сузаке открыли новую пожарную часть. Об этом сообщили в ПРООН.

«Завершение строительства пожарно-спасательной части в селе Сузак является результатом совместных усилий KOICA и Министерства чрезвычайных ситуаций в рамках более широкой инициативы по строительству четырех пожарно-спасательных частей по всему Кыргызстану, включая Бишкек, Ош и Чолпон-Ату (Иссык-Кульская область). Сотрудничество направлено не только на укрепление потенциала Кыргызской Республики в области управления рисками стихийных бедствий, но и на поставку современного противопожарного оборудования и техники, а также на повышение общего качества противопожарных услуг», — отметили в организации.

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев отметил, что грантовый проект общей стоимостью почти $8 миллионов в рамках трехстороннего сотрудничества (МЧС, Корейского Агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Программы развития ООН (ПРООН) приносит свои плоды. Скоро завершится строительство пожарно-спасательной части в Бишкеке.

Полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев подчеркнул, что в Сузакском районе, являющимся вторым по численности населения районом республики, стояла острая необходимость в строительстве нового здания пожарно-спасательной части и укреплении ее технической базы. Пожарно-спасательная часть будет обслуживать более 175 тысяч человек, проживающих в пяти селах Сузакского района.

Строительство и оснащение пожарно-спасательных частей ведется в рамках совместного проекта МЧС, KOICA и ПРООН «Повышение уровня безопасности населения от пожаров путем усиления потенциала пожарно-спасательной службы в Кыргызской Республике» с общим бюджетом в $7,7 миллиона. Проект направлен на снижение уязвимости населения от пожаров и создание условий устойчивого развития путем модернизации и оснащения пожарно-спасательных подразделений, а также улучшения нормативной базы пожарно-спасательной службы для защиты населения, в особенности наиболее уязвимых групп, таких как женщины и дети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289177/
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