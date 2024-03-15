17:55
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Общество

Минцифры установит 100 панорамных камер в живописных уголках Кыргызстана

Министерство цифрового развития напоминает о возможности наслаждаться красотами Кыргызстана онлайн, благодаря установленным панорамным камерам ОАО «Кыргызтелеком» в самых живописных уголках страны.

По информации ведомства, на сегодня установлено 15 таких камер:

  • Бишкек — 1;
  • Иссык-Куль — 5;
  • Баткен — 1;
  • Талас- 2;
  • Нарын — 2;
  • Джалал-Абад — 2;
  • Ош — 2.

В ближайшее время планируется увеличить их количество до ста.

Панорамные камеры установлены с видом на города, горные массивы, исторические памятники и национальные парки, что дает возможность увидеть их в высоком разрешении в следующих локациях:

  • Бишкек (Чуйская область);
  • Бостери, Балыкчи, Тюп, Каракол, Боконбаево (Иссык-Кульская область);
  • Баткен (Баткенская область);
  • Нарын, Кочкор (Нарынская область);
  • Талас, «Манас Ордо» (Таласская область);
  • Джалал-Абад, Арсланбап (Джалал-Абадская область);
  • Ош, Сулайман-Тоо (Ошская область).

Благодаря этому проекту любой желающий может в любой момент времени подключиться к трансляции и увидеть красоты Кыргызстана в реальном времени, а также получить актуальную информацию о погодных условиях и температуре в месте расположения камеры.

Это отличная возможность для тех, кто планирует поездку, определиться с местом отдыха, а также для тех, кто хочет просто насладиться великолепными пейзажами нашей страны не выходя из дома.

Мы стремимся сделать доступ к красотам Кыргызстана максимально открытым и комфортным для всех и уверены, что данный проект не только способствует повышению туристической привлекательности Кыргызстана, но и вдохновит многих на новые путешествия по неизведанным маршрутам нашей прекрасной страны.

Министерство цифрового развития 

Доступ к онлайн-трансляциям с панорамных камер можно найти на официальном сайте ОАО «Кыргызтелеком» по ссылке https://online.kt.kg/.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289149/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Минцифры Кыргызстана полностью переходит на электронный формат
Иностранцев призывают не верить обещаниям посредников при получении гражданства
Цифра дня. 668,8 тысячи иностранцев зарегистрировались в Кыргызстане в 2023 году
Менять паспорта нет необходимости. Минцифры о новом флаге
Блокировка TikTok. У Минцифры возникли технические сложности
Это коррупция. Депутат уличил Минцифры в закупе нелицензионной продукции
В Минцифры провели 47 служебных расследований с начала года
Одна из причин очередей в ЦОН — бумажные справки, которые требуют госорганы
Волонтеры будут обучать кыргызстанцев пользоваться госуслугами онлайн
Евразийский сбербанк и ТНК «Дастан» выведут из подчинения Минцифры
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Кыргызстан переходит на&nbsp;12-летнее образование. Кабмин готовит постановление Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
17:31
Можно ли детям держать орозо? Ответ врача Можно ли детям держать орозо? Ответ врача
17:17
В Казахстане могут изменить герб. Президент анонсировал конкурс
17:09
Минцифры установит 100 панорамных камер в живописных уголках Кыргызстана
17:03
Новый стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Как он будет выглядеть
16:48
Кыргызстан и Казахстан договорились не вводить ограничения и запреты