Минцифры установит 100 панорамных камер в живописных уголках Кыргызстана

Министерство цифрового развития напоминает о возможности наслаждаться красотами Кыргызстана онлайн, благодаря установленным панорамным камерам ОАО «Кыргызтелеком» в самых живописных уголках страны.
По информации ведомства, на сегодня установлено 15 таких камер:
- Бишкек — 1;
- Иссык-Куль — 5;
- Баткен — 1;
- Талас- 2;
- Нарын — 2;
- Джалал-Абад — 2;
- Ош — 2.
В ближайшее время планируется увеличить их количество до ста.
Панорамные камеры установлены с видом на города, горные массивы, исторические памятники и национальные парки, что дает возможность увидеть их в высоком разрешении в следующих локациях:
- Бишкек (Чуйская область);
- Бостери, Балыкчи, Тюп, Каракол, Боконбаево (Иссык-Кульская область);
- Баткен (Баткенская область);
- Нарын, Кочкор (Нарынская область);
- Талас, «Манас Ордо» (Таласская область);
- Джалал-Абад, Арсланбап (Джалал-Абадская область);
- Ош, Сулайман-Тоо (Ошская область).
Благодаря этому проекту любой желающий может в любой момент времени подключиться к трансляции и увидеть красоты Кыргызстана в реальном времени, а также получить актуальную информацию о погодных условиях и температуре в месте расположения камеры.
Это отличная возможность для тех, кто планирует поездку, определиться с местом отдыха, а также для тех, кто хочет просто насладиться великолепными пейзажами нашей страны не выходя из дома.
Мы стремимся сделать доступ к красотам Кыргызстана максимально открытым и комфортным для всех и уверены, что данный проект не только способствует повышению туристической привлекательности Кыргызстана, но и вдохновит многих на новые путешествия по неизведанным маршрутам нашей прекрасной страны.Министерство цифрового развития
Доступ к онлайн-трансляциям с панорамных камер можно найти на официальном сайте ОАО «Кыргызтелеком» по ссылке https://online.kt.kg/.