19:59
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и празднование Масленицы

Театры

16 марта. Cпектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены. Вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят, и тогда они уже не будут нужны и востребованы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

16 марта. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

16 марта. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Культурный центр «Кудук», 18.30.

16-17 марта. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

16-17 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 февраля — 16 марта. Фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан»

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам природы Кыргызстана. Лучшие фотографии были представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери, а теперь их увидят жители Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-31 марта. Выставка «ToBe Named / Аталган / Имена»

Свои работы представили такие художники, как Алтын Капалова, Бентли Спанг, Гамал Боконбаев, Дженни Ирен Миллер, «Заманбап Искусство», Кейт С. Уилсон, Луз Мария Санчес, Нурпери Орунбаева, Равшан Та Джин, Сая Вулфальк, Чжаоюэфань, Элизабет Уитстендли.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-18.00.

6-26 марта. Весенняя выставка

В экспозиции представлено более 40 произведений разных жанров (сюжетные и абстрактные композиции и натюрморты с букетами цветов) художников Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

11-17 марта. Выставка Дарики Бакеевой

Художница работает с традиционными материалами, преимущественно маслом на холсте. В своей работе она старается передать действительность иначе. В некоторых случаях действительность изменена, чтобы погрузить зрителя в своеобразное настроение. Работы выполнены в стиле символизма.

ololoPlanet, 10.00-20.00.

Концерты, фестивали

17 марта. Концерт «Гуляй, Масленица!»

На площадке перед театром пройдут масленичное гулянье, соревнования по городошному спорту, мастер-классы по игре на балалайке и по русскому народному танцу, будут работать прилавки с сувенирной продукцией.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

17 марта. Концерт театра песни и танца «Морошка»

Концерт Санкт-Петербургского театра песни и танца «Морошка» — это яркое национальное шоу, где музыка, песня и танец сплетаются в единое целое.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 13.00, 18.00.

Мастер-классы, лекции

16 марта. Лекция по истории искусства

Вы узнаете об ар-нуво (или югендштиль, модерн) и его вкладе в развитие мирового искусства, а также сможете познакомиться с характеристиками этого направления, его главными представителями и особенностями в архитектуре, дизайне и живописи.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

16 марта. Художественный мастер-класс

Мастер-класс по живописи маслом проведет профессиональный художник Кадыр Беков.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.

Для детей

16-17 марта. Спектакль «Солнечный зайчик»

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

17 марта. Спектакль «Алдар Көсөөнүн жоруктары»

Комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289133/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: выставки, театральные гастроли и спектакли
Афиша Бишкека на выходные: научное шоу, сказки и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: праздничные концерты, премьера спектакля и выставки
Афиша Бишкека на выходные: опера-дастан, весенние выставки и концерты
Чуйский областной театр музыкальной драмы открывает сезон в новом здании
Афиша Бишкека на неделю: красивые места Кыргызстана, ярмарка цветов и «Убийцы»
Афиша Бишкека на выходные: «Снежные человечки», музыка Бетховена и выставки
Афиша Бишкека на неделю: «Городские мотивы», спектакли и «Пацанские саундтреки»
Афиша Бишкека на выходные: российские музыканты, настольные игры и спектакли
Афиша Бишкека на неделю: концерты ко Дню всех влюбленных, выставки и спектакли
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Кыргызстан переходит на&nbsp;12-летнее образование. Кабмин готовит постановление Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
19:45
Житель Канта распространял через соцсети видеоматериалы «Хизб ут-Тахрира» Житель Канта распространял через соцсети видеоматериалы...
19:24
В Сузаке открыли новую пожарную часть
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и празднование Масленицы
18:48
Юрист назвал незаконным введение внешнего управления на заводе «Кум-Шагыл»
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень