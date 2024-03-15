Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и празднование Масленицы

Театры

16 марта. Cпектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены. Вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят, и тогда они уже не будут нужны и востребованы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

16 марта. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

16 марта. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Культурный центр «Кудук», 18.30.

16-17 марта. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

16-17 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 февраля — 16 марта. Фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан»

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам природы Кыргызстана. Лучшие фотографии были представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери, а теперь их увидят жители Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-31 марта. Выставка «ToBe Named / Аталган / Имена»

Свои работы представили такие художники, как Алтын Капалова, Бентли Спанг, Гамал Боконбаев, Дженни Ирен Миллер, «Заманбап Искусство», Кейт С. Уилсон, Луз Мария Санчес, Нурпери Орунбаева, Равшан Та Джин, Сая Вулфальк, Чжаоюэфань, Элизабет Уитстендли.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-18.00.

6-26 марта. Весенняя выставка

В экспозиции представлено более 40 произведений разных жанров (сюжетные и абстрактные композиции и натюрморты с букетами цветов) художников Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

11-17 марта. Выставка Дарики Бакеевой

Художница работает с традиционными материалами, преимущественно маслом на холсте. В своей работе она старается передать действительность иначе. В некоторых случаях действительность изменена, чтобы погрузить зрителя в своеобразное настроение. Работы выполнены в стиле символизма.

ololoPlanet, 10.00-20.00.

Концерты, фестивали

17 марта. Концерт «Гуляй, Масленица!»

На площадке перед театром пройдут масленичное гулянье, соревнования по городошному спорту, мастер-классы по игре на балалайке и по русскому народному танцу, будут работать прилавки с сувенирной продукцией.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

17 марта. Концерт театра песни и танца «Морошка»

Концерт Санкт-Петербургского театра песни и танца «Морошка» — это яркое национальное шоу, где музыка, песня и танец сплетаются в единое целое.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 13.00, 18.00.

Мастер-классы, лекции

16 марта. Лекция по истории искусства

Вы узнаете об ар-нуво (или югендштиль, модерн) и его вкладе в развитие мирового искусства, а также сможете познакомиться с характеристиками этого направления, его главными представителями и особенностями в архитектуре, дизайне и живописи.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

16 марта. Художественный мастер-класс

Мастер-класс по живописи маслом проведет профессиональный художник Кадыр Беков.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.

Для детей

16-17 марта. Спектакль «Солнечный зайчик»

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

17 марта. Спектакль «Алдар Көсөөнүн жоруктары»

Комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.



