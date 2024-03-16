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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 16 марта 1999 года

Самым холодным в Бишкеке было 16 марта 1999 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −9,8 градуса.

Самым жарким — 16 марта 1971-го, когда температура составила +30,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 16 марта ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха −3 градуса. Днем в столице будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +7 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289082/
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