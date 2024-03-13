14 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Адышева, Гагарина, Осмонова, Муромской, Саранской, Токтогула, Бейшеналиевой, Ганди, микрорайон «Асанбай», 38, улица Суеркулова, 8/1, село Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Новая, Тихая, Логвиненко, Кыргызская, Коллекторная, Панфилова, Заводская, Фрунзе, Школьная, Чагая, Белинского, Весенняя, Луговая, Южная, Трудовая, Солнечная, Северная, Мира, Полевая, Дружбы, Курманалиева, Адырская, переулки Школьный, Колхозный, Советский, Весенний, Солнечный);
- 9.30-11.30 — отрезки улиц Баялинова, Мирной, Федорова, Новостроевской, Фирсова, Элебесова, переулок Енисейский, бульвар Эркиндик;
- 11.00-14.30 — отрезки бульвара Эркиндик, проспекта Жибек Жолу, улицы Пролетарской, Карагачевая роща;
- 14.30-17.00 — отрезки улиц Маяковского, Краснооктябрьской, Бакинской;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Уметалиева, Жумабека;
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Токтогула, Московской, Манасчи Сагынбая, Уметалиева;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Репина, Валдайской, Ахунбаева;
- 8.00-13.00 — отрезок улицы Ганди;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улица Кулиева).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-15.00 — села Восток (улицы Ленина, Степная), Беш-Кунгей (улицы Масадык, Сарбагыш, Ордобай уулу, Молдобаева, Токтомушева, Алакуш), Аламедин (улицы Горького, Алма-Атинская, Иваницына, переулки Панфилова, Чуйский, Дальний), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружбы, Эшмамбет уулу, Новостройка), Башкара-Суу (улица Новостройка), Карла Маркса (улица Партсъезда), Ленинское (улицы Заречная, Садовая, Коммунарская, Денисенко, переулок Ключевой);
Сокулукский РЭС
- 14.00-17.00 — села Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе, Спортивная, Западная, Чуйская, Карасуйская, Мира, Белинского, Комсомольская, Школьная, Молодежная, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижнечуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Дачная, Аэродромная, Джамбульская, Киевская, Токтогула, Тельмана, переулок Зеленый);
- 9.00-17.00 — села Городская Селекция (улицы Проектируемая, Еркеева, Таш-Рабат, Манас, Парковая, Селекционная, 1-я Селекция, Орокская, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской, тупик Фрунзе), ТЭЦ-2 (улицы Ынтымак, Тынчтык, Ала-Арча, Достук, Усубалиева), Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева), Джал (улица Проектируемая), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — город Шопоков (улицы Дружбы, Ленина, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Горького, Панфилова, Машиностроительная, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, скотобойня), Романовка (улица Полевая), Жыламыш (улицы Нуркан, Жыламыш), Манас (улицы Дружбы, Спортивная, Высоцкого), Новопавловка (улицы Северная, Деповская, Усупбаева);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Луговая), Александровка (улицы Масанчина, Восточная, Дружбы), Сретенка (улица Центральная);
- 9.00-12.00 — село Петровка (улицы Шевченко, Центральная, Толстого);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Целинная, Кирова, Новороссийская, Токтогула, Центральная, Жайыла Баатыра, переулок Почтовый), села Алексеевка (улицы Молодежная, Центральная, Школьная, 8 Марта), Суусамыр, дачи «Тюльпан»;
Панфиловский РЭС
- 9.30-17.00 — села Киров (улица Омурбай), Вознесеновка (улицы Пушкина, Севастопольская);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Буденовка (улица Буденного), Кенеш (улица Ленина), Нурманбет;
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Фурманова, Нижне-Луговая, Родниковая, Гагарина, 119, Шамсинская, 4, Пржевальского, Парковая);
Чуйский РЭС
- 10.00-17.00 — село Кегети (улицы Садык, Сасыкулов, Жумашева, Шекуева);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улицы Сурантаева, Токтогула, Баетова), Кичи-Кемин (кошары).