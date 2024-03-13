Отключение воды в трех жилмассивах Бишкека переносится

Отключение питьевой воды в жилых массивах «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач», «Полицейский городок» и в районе, ограниченном улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Такие меры приняты в связи с проведением чемпионата мира по хоккею в Бишкеке», — объяснили в муниципалитете.

Ремонтные работы на водозаборе «Контррезервуары» и городских водопроводных сетях будут выполнены позднее. Об этом ПЭУ «Бишкекводоканал» заранее уведомит жителей и организации.