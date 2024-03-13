В Бишкеке потеплеет только к концу недели

Только к выходным в Бишкеке потеплеет, но до этого будут снег и дожди. Такой прогноз дают синоптики.

14 марта в столице временами дождь и снег. Ночью до −4 градусов, днем до +4 градусов.

15 марта в Бишкеке ночью временами дождь и снег, а днем преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до −4 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов.

16 марта осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит до −2 градусов, днем до +5 градусов.

17 марта в столице будет тепло и солнечно. Ночью до +2 градусов, днем до +9 градусов.