Ошский областной суд признал Омурбека Бакирова виновным в подкупе избирателей

Ошский областной суд признал бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова виновным в подкупе голосов избирателей. Информацию 24.kg подтвердила адвокат экс-парламентария Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, коллегия не удовлетворила апелляцию и оставила в силе решение Ноокатского районного суда, который признал Омурбека Бакирова виновным по делу о подкупе голосов на парламентских выборах и приговорил к штрафу в 2 тысячи расчетных показателей (200 тысяч сомов).

Отметим, 18 августа 2023 года Верховный суд оставил в силе решение, аннулировавшее итоги выборов по Кок-Жарскому округу № 4, на которых нардепом избран Омурбек Бакиров. 29 августа его забрали на допрос в УВД Ошской области. Его обвинили в подкупе голосов избирателей.

Вместо Омурбека Бакирова депутатом стал второй по количеству набранных голосов по Кок-Жарскому округу 28 ноября 2021-го во время выборов в парламент Равшанбек Рысбаев.