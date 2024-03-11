14:46
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Общество

Ошский областной суд признал Омурбека Бакирова виновным в подкупе избирателей

Ошский областной суд признал бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова виновным в подкупе голосов избирателей. Информацию 24.kg подтвердила адвокат экс-парламентария Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, коллегия не удовлетворила апелляцию и оставила в силе решение Ноокатского районного суда, который признал Омурбека Бакирова виновным по делу о подкупе голосов на парламентских выборах и приговорил к штрафу в 2 тысячи расчетных показателей (200 тысяч сомов).

Отметим, 18 августа 2023 года Верховный суд оставил в силе решение, аннулировавшее итоги выборов по Кок-Жарскому округу № 4, на которых нардепом избран Омурбек Бакиров. 29 августа его забрали на допрос в УВД Ошской области. Его обвинили в подкупе голосов избирателей.

Вместо Омурбека Бакирова депутатом стал второй по количеству набранных голосов по Кок-Жарскому округу 28 ноября 2021-го во время выборов в парламент Равшанбек Рысбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288670/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-депутата парламента Омурбека Бакирова признали виновным в подкупе голосов
Суд признал решение ЦИК о лишении мандата Омурбека Бакирова законным
Лишение мандата Омурбека Бакирова. Сват президента требует создать комиссию
Подкуп голосов избирателей. Расследование дела Омурбека Бакирова завершено
Выборов депутата в Кок-Жарском одномандатном округе не будет. Решение ЦИК
Экс-депутату парламента Омурбеку Бакирову избрали меру пресечения
Омурбек Бакиров вышел с допроса. Его обвиняют в подкупе избирателей
Экс-депутата Омурбека Бакирова сотрудники милиции забрали в УВД города Ош
Лишение мандата Омурбека Бакирова. Глава ЦИК сообщила о правовой коллизии
ЦИК лишила мандата депутата ЖК Омурбека Бакирова
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
11 марта, понедельник
14:45
Четверо мужчин шантажировали жителя Кара-Суу. Требовали 100 тысяч сомов Четверо мужчин шантажировали жителя Кара-Суу. Требовали...
14:24
В Бишкеке задержан 20-летний парень с психотропными веществами
14:05
В городе Ош посадят более 300 тысяч деревьев и 1,5 миллиона цветов
13:48
За сутки в Кыргызстане произошло 12 пожаров
13:25
Освободить от соцвыплат агитаторов на выборах предложил Дастан Бекешев