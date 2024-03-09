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Общество

На следующей неделе Бишкек снова ждут дождь и снег

В Бишкеке становится все теплее, но на следующей неделе возможны снег и дождь. Такой прогноз дают синоптики.

11 марта в столице без осадков и достаточно тепло. Ночью до +4 градусов, днем — до +14 градусов.

12 марта в Бишкеке ночью без осадков и до +4 градусов. А вот днем погода испортится, возможны дождь и до +10 градусов.

13 марта в столицу вновь вернется зима. Ночью возможны снег с дождем и до +3 градусов. Днем ожидаются дождь и до +5 градусов.

14 марта в Бишкеке также возможны осадки.

15 марта солнечно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288551/
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