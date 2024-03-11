В Бишкеке 11 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 11 часов 44 минут.

Начался священный месяц Рамазан.

У кого намечается той

Магомед Мусаев

Родился в 1989-м в Ингушетии. Борец вольного стиля, участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Памятные даты

Караколь переименован в Пржевальск

Город основан 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города.

Город несколько раз менял свое название. Основан как Караколь. 11 марта 1889-го по повелению царя он переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михайловича Пржевальского», который умер в Караколе от брюшного тифа.

В 1922 году городу присвоено кыргызское наименование Каракол. В 1939-м в связи со столетием со дня рождения Николая Пржевальского городу возвращено наименование Пржевальск. В 1992 году после обретения Кыргызстаном независимости его опять переименовали в Каракол.

Начало пандемии коронавируса

11 января 2020-го новое заболевание, известное как коронавирус, или COVID-19, унесло жизнь первого человека, а далее количество летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии.

11 марта того же года глава ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии. Только после этого решения большинство стран начали принимать срочные жесткие меры противоэпидемического характера.

Масленица — начало сырной недели

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.

Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Бекпо Орозалиев

Родился 11 марта 1923 года в селе Зиндан Иссык-Кульской области. Прозаик, переводчик.

В литературу вошел в 1950-х. Первой книгой явился сборник рассказов «Жолугушуу» («Встреча»), изданный в 1956 году.

Занимался в основном художественным переводом. Перевел на кыргызский язык произведения советских и зарубежных писателей — более 15 книг.

Участник Великой Отечественной войны.

Умер в 1987-м.

Умер актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)

Родился 4 декабря 1947 года в Узгене (Ошская область). Народный артист КР.

Был штатным артистом Кыргызского национального драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.

Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.

Умер 11 марта 2018-го.

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