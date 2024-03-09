В Бишкеке 9 марта облачно. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 11 часов 38 минут.

Отключение света, газа, воды

18.00-19.00 — жилмассив «Каинда», отрезки проспекта Жибек Жолу от улицы Лермонтова до улицы Джалиля, улицы Куликовская (вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Буденного), Керамическая (район стеклозавода), район Карагачевой рощи, улица Осмонкула, возле БЧК до улицы Куренкеева, отрезок улиц Элебесова, Садырбаева, Буденного (район Аламединского рынка), жилмассивы «Арча-Бешик», «Верхний Орок», «Ала-Тоо», «Ак-Орго», «Аска-Таш», «Ак-Ордо», «Кырк-Кыз», улицы Ганди/БЧК, Кудрука/Баялинова, села Маевка, Лебединовка, МТФ-2, новостройки «Нур», «Ак-Ордо», район Селекции;

19.00-20.00 — часть жилмассивов «Кок-Жар», «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач», «Арча-Бешик», «Ак-Босого», «Бакай-Ата», «Биримдик-Кут», «Жениш», «Токольдош», микрорайоны «Кок-Жар», «Улан», улицы Анкара/7 Апреля, Анкара/Кийизбаевой, район ГорГАИ, отрезки улиц Ахунбаева, Руставели, проспекта Жибек Жолу, улицы Чимкентская, Кудрука, Ростовская, Асанова, Куренкеева, Профсоюзная;

20.00-21.00 — часть жилмассивов «Токольдош», «Кара-Жыгач», «Арча-Бешик», «Ак-Орго», «Кок-Жар» (район «Дасмии»), микрорайоны «Восток-5», «Улан-2», улицы Кийизбаевой (район «Токольдоша»), отрезки улиц Чолпон-Атинской/Толстого, Чолпон-Атинской/Анкара, Анкара/Виноградной, улицы Чуй (совхоз «Тепличный»), отрезки улиц Садырбаева, Валдайской, Репина, Кулиева, жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская/Нурекская), отрезки улиц Можайского, Боталиева, Ганди за БЧК, Орозбекова/БЧК, село Маевка, жилмассивы «Алтын-Казык», «Тендик», Восточная промзона;

21.00-22.00 — отрезки улиц Фрунзе, Курманджан Датки, Салиевой, Жумабека/Суюмбаева, Курманджан Датки/Джалиля, Жумабека, Осмонкула, проспекта Жибек Жолу, улиц Маяковского, Шопокова, Кулиева/Ганди, Манаса/Саадаева, часть жилмассивов «Токольдош», «Восток-5», «Арча-Бешик», «Тынчтык», «Колмо», «Ак-Тилек», «Бакай-Ата», «Ак-Ордо 3», РПТ-10, микрорайоны 6-8-й, «Джал», Орто-Сайский рынок, села Чон-Арык, Маевка, отрезки улиц Толстого, Ипподромной, Садырбаева, Термечикова, Тимура Фрунзе, Лущихина, Нацгвардия, район кожзавода;

22.00-23.00 — Орто-Сайский рынок, село Нижняя Ала-Арча, микрорайоны 3-4-й, отрезки улиц Медерова/Элебаева, Скрябина/Матросова, Карасаева/Жукеева-Пудовкина, переулок Уфимский, улицы Элебаева/Карасаева, Жукеева-Пудовкина/Субаналиева, Матросова/Субаналиева, Скрябина/Элебаева, Юнусалиева/Матросова, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Пишпекской, Фучика, Рыскулова, Толстого, Леваневского, Матыева, Некрасова, Бакаева, Киевской, Кулиева, Мурманской, Алыкулова, Садыгалиева, жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Кок-Жар», район завода «Шоро», улица Усенбаева/БЧК, отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Ганди/БЧК, торговый центр «Табылга», бизнес-центр «Монолит».

У кого намечается той

Адахан Мадумаров

Родился 9 марта 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Киргизии вышло в свет первое издание на русском языке — газета «Пишпекский листок»

В 1918 году вышел первый номер газеты «Пишпекский листок» — первой советской газеты в Киргизии. Орган Пишпекского уездного Совета народных депутатов. Издавалась на русском языке до 1922 года тиражом 200–500 экземпляров. Первым редактором был Григорий Швец-Базарный.

Публиковались приказы, постановления и другие документы, определяющие очередные задачи советских учреждений и партийных организаций; новости политической, экономической жизни города, уезда и страны, а также зарубежные; помещались художественные произведения, фельетоны, объявления.

Всемирный день диджея

Это, скорее, не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.

Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9 марта — Всемирный день диджея.

В продажу поступили первые куклы Барби

Кукла Барби — одна из самых популярных в мире игрушек.

Так, в начале 1950-х годов в Германии по мотивам популярного комикса для взрослых создана маленькая кукла Лили. С большой грудью, длинными ногами Лили не предназначалась для детей и не продавалась в игрушечных магазинах.

Приехав домой в США, Хандлер поручила дизайнеру Джеку Райану немного изменить куклу и сделать ее более приемлемой для детей. Куклу создательница игрушки назвала Барби в честь своей дочери.

Игрушка запатентована в 1958 году и предназначалась для девочек 3-12 лет.

9 марта 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в черно-белом полосатом купальнике, солнцезащитных очках и туфлях на шпильке.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Субайылда Абдыкадырова

Субайылда Абдыкадырова родилась 9 марта 1935 года в селе Сары-Булак Калининского района.

Трудовую биографию начала литсотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш» в 1957-м, затем работала в редакции журнала «Кыргызстан аялдары», редактором в комитете Гостелерадио Киргизской ССР, заведующей отделом искусства в редакции журнала «Ала-Тоо», а с 1987-го — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

Печаталась с 1953 года. Первый поэтический сборник «Любовь пришла» выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1958-м на русском языке, а первым стихотворным сборником на родном языке явился «Булак» («Родник»), изданный в 1959 году. Автор более 20 стихотворных сборников.

Член Союза писателей СССР с 1959-го. В 1991 году присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики».

Ушла из жизни 22 апреля 2010 года.

Родилась музыкант-инструменталист Самара Токтакунова

Фото Sputnik/Жоомарт Ураимов. Самара Токтакунова

Родилась 9 марта 1945 года. Комузчи, педагог, народная артистка СССР.

В ее обширном концертном репертуаре произведения Токтогула, Ыбырая, Карамолдо, Ниязалы, Атая, Шекербека, Болуша и других корифеев национальной музыкальной культуры.

Впервые в истории комузного исполнительства дала сольный концерт в двух отделениях и выступила с Государственным большим симфоническим оркестром под управлением народного артиста СССР Асанхана Джумахматова в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, а также с Академическим оркестром народных инструментов, президентским камерным оркестром «Манас», симфоническим интер-оркестром «Теквен» (Турция).

С 1993 года — профессор Кыргызской национальной консерватории по классу комуза. Среди учеников — лауреаты международных конкурсов Руслан Жумабаев, Рахат Кочорбаев, Залина Касымова, заслуженная артистка КР Анара Эсенгулова, Токтобюбю Черикчиева, Гульбара Байгашкаева, декан консерватории Нурзат Орозалиева, Ишен Календаров, Бек Алагушов и другие.

Самара Токтакунова также кавалер ордена «Манас» и медали «Данк», лауреат премии Ленинского комсомола, XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, межзонального конкурса Средней Азии и Казахстана и множества других званий.

Родился дизайнер Дмитрий Лысогоров

Фото Дмитрия Лысогорова

Родился 9 марта 1947 года в городе Кобрине Белорусской ССР. Графический дизайнер, художник и фотограф.

В 1980-1982 годах работал старшим художественным редактором издательства «Кыргызстан», в 1982-1984 — во внешторгрекламе издательства «Советский композитор» (Москва), в 1984 году — в художественном фонде Киргизской ССР.

Автор дизайна сомов, кыргызских паспортов, почтовых марок, посвященных Олимпиаде-80 и охране памятников истории и культуры Киргизии, работы «Чемпионат мира по кикбоксингу», «Чемпионат мира по футболу — 2002», «Народное искусство Кыргызстана» и многих других.

Куда сходить

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