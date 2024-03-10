Афиша Бишкека на неделю: выставки, театральные гастроли и спектакли

12-15 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 февраля — 16 марта. Ф отовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан»

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам природы Кыргызстана. Лучшие фотографии были представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери, а теперь их увидят жители Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-31 марта. Выставка «ToBe Named / Аталган / Имена»

Свои работы представили такие художники, как Алтын Капалова, Бентли Спанг, Гамал Боконбаев, Дженни Ирен Миллер, «Заманбап Искусство», Кейт С.Уилсон, Луз Мария Санчес, Нурпери Орунбаева, Равшан Та Джин, Сая Вулфальк, Чжаоюэфань, Элизабет Уитстендли.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-18.00.

6-26 марта. Весенняя выставка

В экспозиции представлены более 40 произведений разных жанров (сюжетные и абстрактные композиции и натюрморты с букетами цветов) художников Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

11-17 марта. Выставка Дарики Бакеевой

Художница работает с традиционными материалами, преимущественно маслом на холсте. В своей работе она старается передать действительность иначе. В некоторых случаях действительность изменена, чтобы погрузить зрителя в своеобразное настроение. Работы выполнены в стиле символизма.

ololoPlanet, 10.00-20.00.

12 марта. Концерт «Зарубежные хиты 2000-х»

Оркестр Mezzo Forte под руководством дирижера Азамата Кулубекова совместно со звездами отечественной эстрады создадут ностальгическую атмосферу исполнив музыкальные шедевры 2000-х годов.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

13 марта. Вечер классической музыки

Прозвучит первая симфония Густава Малера «Титан», вы погрузитесь в историю скандинавских мотивов в скрипичном концерте Яна Сибелиуса в исполнении Государственного академического большого симфонического оркестра имени Джумахматова. Солистка — выпускница Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Анна Богомолова.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

13-14 марта. Гастроли Государственного академического большого театра имени Алишера Навои

В Бишкеке покажут оперу «Проделки Майсары», а также пройдет гала-концерт солистов Государственного академического большого театра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00, 18.00.

14 марта. Трагифарс «Гроза»

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и любви, за которую не страшно отдать жизнь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 17.00.

15 марта. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя, это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15 марта. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.