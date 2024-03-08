Афиша Бишкека на выходные: научное шоу, сказки и мастер-классы

Театры

9 марта. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9 марта. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Джузеппе Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

10 марта. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

10 марта. Спектакль «Здравствуйте, я ваша т...»

Динамичная, яркая, легкая, живая атмосфера спектакля заряжает настоящим фейерверком положительных эмоций и способна поднять настроение даже самому поднаторевшему зрителю. А любопытные режиссерские находки являются бесспорным украшением постановки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9-10 марта. Спектакль «Кош дегим келбейт»

Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

9-10 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 февраля — 16 марта. Фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан»

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам природы Кыргызстана. Лучшие фотографии были представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери, а теперь их увидят жители Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-31 марта. Выставка «ToBe Named / Аталган / Имена»

Свои работы представили такие художники, как Алтын Капалова, Бентли Спанг, Гамал Боконбаев, Дженни Ирен Миллер, «Заманбап Искусство», Кейт С. Уилсон, Луз Мария Санчес, Нурпери Орунбаева, Равшан Та Джин, Сая Вулфальк, Чжаоюэфань, Элизабет Уитстендли.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-18.00.

6-26 марта. Весенняя выставка

В экспозиции представлено более 40 произведений разных жанров (сюжетные и абстрактные композиции и натюрморты с букетами цветов) художников Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

Концерты, фестивали

10 марта. Met Gala & Fashion Show

Погрузитесь в атмосферу роскоши и элегантности вместе с дизайнерами, великолепными моделями и захватывающей шоу-программой. Танцы, музыка, искусство — все объединено в этом уникальном событии. Регистрация по телефону 0704401404.

Бульвар Эркиндик, 58а, 13.00.

Мастер-классы, лекции

9 марта. Экскурсия, приуроченная к Международному женскому дню

Гости прогуляются по залам постоянной экспозиции с предметами декоративно-прикладного искусства, познакомятся с именами неизвестных мастериц, узнают больше о техниках создания войлочных ковров (ала-кийиз, шырдак), чиевых циновок, кожаных изделий, используемых в быту, поговорят о вышивке и символике узоров. Регистрация по телефону 0312621641.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

9 марта. Лекция о импрессионизме и постимпрессионизме

Лекция проходит в рамках курса по истории мирового изобразительного искусства. Вместе с лектором курса Акжибек Бейшебаевой мы рассмотрим основные характеристики искусства великих импрессионистов и постимпрессионистов, таких как Клод Моне, Огюст Ренуар, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген и других.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

10 марта. Художественные мастер-классы

Про акварельную живопись и роспись на дереве расскажут преподаватели Маргарита Ханафеева и Александр Лукьянченко. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00.

Для детей

9-10 марта. Спектакль «Алиса в стране чудес»

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

9-10 марта. Научное театрально-цирковое шоу «Фиксилэнд»

Любимые герои приглашают окунуться в мир науки, где прямо у вас на глазах будут происходить удивительные превращения. Увлекательный театральный сюжет и профессиональные артисты цирка создают волшебную атмосферу.

НЦДЮ «Сейтек», 15.00.

10 марта. Спектакль «Каардуу чал»

Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

10 марта. Сказка «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.