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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 марта 1971 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 8 марта 1971 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −17,9 градуса.

Самым жарким — 8 марта 2016-го, когда температура составила +21 градус.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 марта ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +2 градуса. Днем в столице будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +13 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288463/
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