Всего 2 процента улиц в Бишкеке носят женские имена. В честь кого они названы

В столице (в старых границах) всего 35 улиц носят женские имена. Об этом говорится в дата-исследовании Peshсom «Что расскажут о Бишкеке названия его улиц?»

Всего в городе более 1 тысячи 600 улиц и переулков. Больше четверти из них — 26,4 процента, или 423 улицы, названы в честь мужчин.

«Улиц, прославляющих известных женщин, всего 13, или 4 процента от общего количества годонимов в честь именитых людей. Кроме них, есть улицы, названные женскими именами, такими как Каныкей или Барчын. Но и их тоже мало. 22 улицы носят женские имена либо названы в честь персонажей литературных произведений», — отмечают авторы исследования.

Фото Peshсom. Карта улиц

«Ничтожное количество улиц в Бишкеке в честь женщин — следствие того, что чиновники закрывают глаза на их вклад в развитие общества, а также преобладания мужчин на руководящих позициях в мэрии и среди депутатов городского кенеша», — подчеркивают авторы исследования.

Женские названия стали появляться недавно, после переименования старых и появления новых улиц. Например, безымянной улице в жилмассиве «Арча-Бешик» присвоили имя актрисы Даркуль Куюковой, а отрезок Алма-Атинской переименовали в честь Курманджан датки, правительницы алайских кыргызов.

В честь кого и чего еще названы улицы в столице, можно узнать здесь.