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21:00, 07 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 марта: солнечно
21:00, 07 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане без осадков.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/288423/
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