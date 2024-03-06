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Общество

ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии, но готов продолжать переговоры

Палестинская группировка ХАМАС отклонила последнее из предложенных Израилем соглашений о перемирии в секторе Газа, но выразила готовность продолжить диалог при участии посредников. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление ХАМАС.

Согласно заявлению группировки, Израиль «продолжает избегать обязательств по этому соглашению, особенно тех, которые касаются постоянного прекращения огня, возвращения перемещенных лиц, ухода из сектора Газа и удовлетворения нужд нашего народа».

Движение продолжит переговоры через посредников, чтобы достичь соглашения, которое позволит реализовать требования и интересы нашего народа.

Из заявления ХАМАС

Делегация ХАМАС прибыла в Каир в начале недели для возобновления переговоров, в которых участвовали представители стран-посредников: Катара, Египта и США. Однако Израиль отказался отправить делегацию в Каир, так как не получил от ХАМАС список с именами заложников группировки, которые еще живы.

Как отмечает EFE, ХАМАС не смог составить такой список, так как у него нет информации о местонахождении или статусе всех заложников, поскольку некоторые из них находятся в плену изолированных ячеек или других военизированных группировок.

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.

Условия сделки, от которой отказался ХАМАС, включали перемирие на 40 дней и обмен 40 заложников ХАМАС, находящихся в плену в секторе Газа, на 404 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

  • Израиль 7 октября прошлого года подвергся массовой ракетной атаке из сектора Газа. После боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 220 заложников.

  • В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек — гражданских, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.

  • В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС и объявила о полной блокаде сектора Газа — прекращена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.

  • В конце октября 2023-го началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв в секторе Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.

  • Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боев в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288416/
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