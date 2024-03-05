В Оше в муниципальную собственность возвращают земельные участки возле стадиона

ГКНБ совместно с мэрией Оша вернули в муниципальную собственность ранее выданные частным лицам земельные участки возле Центрального стадиона имени Ахматбека Суюмбаева. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета нацбезопасности.

По его данным, согласно архивным документам, первоначальная площадь Центрального стадиона города Оша составляла 5,5 гектара, однако после 2000-х годов около 1,2 гектара передали частным лицам.

В настоящее время по взаимной договоренности с нынешними владельцами земель начат демонтаж зданий и сооружений, расположенных возле главных ворот Центрального стадиона. В свою очередь мэрия в качестве компенсации предоставит владельцам земельные участки аналогичной площадью в других районах города Оша.