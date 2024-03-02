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Общество

Суд вынес приговор Дамире Ниязалиевой по делу о подкупе голосов избирателей

Ленинский районный суд Бишкека вынес приговор по делу кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Дамиры Ниязалиевой. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе суда.

Ленинским районным судом Бишкека рассмотрено уголовное дело в отношении Н.Д.А., Г.С.Дж., Г.И.С., Х.Ю.С., У.Р.Б. и А.А.Б., обвиняемых в совершении преступления по статье 196 (подкуп голосов) Уголовного кодекса КР в редакции от октября 2021 года.

Все они признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Но к ним применили амнистию и освободили от назначенного наказания в виде лишения свободы.

Напомним, 28 мая 2023 года по Ленинскому округу прошли выборы депутата парламента. Несмотря на рекордно низкую явку — 13,9 процента, выборы были признаны состоявшимися, поскольку по закону оснований для того, чтобы считать парламентскую гонку несостоявшейся, не было. Одной из кандидаток была Дамира Ниязалиева.

Досудебное производство начали после распространившейся аудиозаписи, где женщина с голосом, похожим на кандидата в депутаты Дамиру Ниязалиеву, обсуждает подкуп голосов избирателей с одним из своих агитаторов по имени Роман. В предвыборном штабе Дамиры Ниязалиевой 29 мая прошли обыски. В итоге ЦИК признала выборы несостоявшимися, а по факту подкупа голосов избирателей возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288136/
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