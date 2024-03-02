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Общество

В Минтруда рассказали, как попасть на прием к главе ведомства

Министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова принимает граждан каждую пятницу с 9.00 до 11.00. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, еженедельный прием проводят заместители министра. Чтобы записаться на прием к министру или заместителям, нужно позвонить в общественную приемную по номеру 0312660107.

При этом Минтруда обеспечило возможность обращений в различных форматах — через личный прием, общественную приемную и онлайн, социальные сети.

«Гулнара Баатырова, заместители министра, начальники структурных, подведомственных подразделений и начальники районных по республике присутствуют в WhatsApp-группах по вопросам получателей государственных пособий и других выплат, что позволяет своевременно отвечать на поступающие запросы», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288095/
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