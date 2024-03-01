Загрязнение воздуха. Бишкек держится в лидерах мирового рейтинга

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на второе место.

В 18.00 статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 163 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

На территории посольства США в Кыргызстане также установлена станция. Каждый час информация обновляется. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «нездоровый для чувствительных групп» — 106 (AQI).